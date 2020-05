In un periodo tecnologico in cui gli utenti spesso discutono su quale tipo di notch sia meglio, è ragionevole supporre che il miglior tipo di smartphone sia quello senza notch. Un grande passo avanti in quella direzione è fatto da Xiaomi; la società ha recentemente condiviso un brevetto per uno smartphone con una fotocamera selfie in-display.

Xiaomi è stata tra le prime a presentare un prototipo funzionante di uno smartphone con una vera fotocamera funzionale in-display. Il concetto ha funzionato con un sensore posizionato lungo il bordo superiore del telefono, sotto il display che ha proprietà traslucide. Anche Oppo e Vivo mostrarono prove concettuali, ma erano tutt’altro che perfetti.

Xiaomi potrebbe presto rilasciare uno smartphone con queste tecnologia

Il sito tecnologico olandese LetsGoDigital ha individuato un nuovo brevetto concesso a Xiaomi per un telefono che ha una fotocamera in-display. Lo schizzo del brevetto mostra un telefono con due posizioni proposte per la fotocamera frontale. È inutile soffermarsi sul design del dispositivo poiché è probabile che sia solo uno schizzo di riferimento e che potrebbe essere molto diverso dall’implementazione finale.

Quello che devi sapere è che Xiaomi ha mostrato il prototipo funzionante su un Mi 9 modificato quasi un anno fa. Però, questa implementazione presenta alcuni problemi evidenti che probabilmente potrebbero essere stati affrontati ora.

Tutte le telecamere hanno bisogno di molta luce per funzionare in modo ottimale. Con una sostanza semi-trasparente che ne consuma un pezzo, la fotocamera dovrà ricorrere all’aumento della velocità dell’otturatore o dei livelli ISO. Entrambi, però, hanno effetti dannosi sulle immagini risultanti. Il prodotto finale dovrà affrontare questo problema con soluzioni hardware e software.

Come sempre, un brevetto non garantisce che un prodotto arriverà sul mercato. Invece, è un’indicazione di ciò che un produttore potrebbe pianificare. Essendo questo l’inevitabile futuro del design degli smartphone, non saremo sorpresi di vedere più produttori tentare di farlo.