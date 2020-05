WhatsApp: entrare in chat di nascosto è possibile con un trucco

La privacy è uno dei primi aspetti che le persone vogliono quando utilizzano un’applicazione o qualsiasi possibilità offerta dal web. Di certo sono tanti coloro che sono rimasti scottati da diverse problematiche, le quali si sono insinuate anche all’interno delle migliori applicazioni come ad esempio WhatsApp.

Il colosso della messaggistica istantanea che ultimamente sta dando un grande aiuto agli utenti in piena emergenza coronavirus, possiede tantissime funzioni. Molte di queste sono proprio utili per vedere gli affetti personali anche se questi sono lontani. Con una videochiamata è infatti possibile abbreviare qualsiasi distanza in pochi secondi. Alcuni aspetti però fanno ancora discutere proprio in merito a WhatsApp, visto che diverse persone si starebbero lamentando. Proprio tornando alla questione della privacy, sono tanti coloro che ne vorrebbero un po’ in più, e a quanto pare è arrivata una soluzione esterna.

WhatsApp, con questa soluzione potete leggere tutti i messaggi senza entrare nell’applicazione e senza aggiornare il vostro ultimo accesso

Le soluzioni legate a WhatsApp sono tantissime, soprattutto se uscite dagli schemi e cercate applicazioni esterne. In questo caso qualcuno si sarebbe reso conto di avere tra le mani un’applicazione alternativa in grado di soppiantare, almeno in fase di lettura dei messaggi, proprio l’applicazione di Zuckerberg.

Stiamo parlando di Unseen, titolo che per chi mastica un po’ di inglese dovrebbe già rendere l’idea. Questa applicazione permette di intercettare tutti i messaggi che arrivano proprio su WhatsApp, in modo da leggerli al di fuori. In questo modo non avrete alcun ultimo accesso da aggiornare e soprattutto non risulterete mai online.