Vodafone ha recentemente presentato un’offerta davvero imperdibile, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere l’attivazione di una soluzione da ben 50 giga di traffico dati al mese, a patto però che rispettino determinate condizioni di portabilità del numero originario.

La passa a Vodafone in questione prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce come operator attack pensata esclusivamente per coloro che vogliono abbandonare un operatore tra Iliad o un MVNO, optando per il passaggio del proprio numero di telefono. La cifra da versare inizialmente è stata ridotta rispetto al passato, in quanto al giorno d’oggi basteranno versare 10 euro per riuscire ad ottenere l’accesso alla stessa promozione.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero coinvolgente

La Special 50 Digital Edition ad ogni modo coinvolge i consumatori riuscendo a proporre tantissimi contenuti a prezzi incredibilmente bassi, basti pensare infatti che viene richiesto il pagamento di un canone fisso di 7 euro, per godere allo stesso tempo di minuti e SMS illimitati da utilizzare verso tutti, in aggiunta a 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile.

Il costo fisso della promozione, lo ricordiamo, è da garantire tramite credito residuo della SIM ricaricabile, in nessun modo il cliente si ritroverà ad essere costretto a pagare tramite conto corrente bancario. In parallelo sono assenti vincoli contrattuali di durata, chi sceglierà la promozione di casa Vodafone potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza pagare penali.

L’attivazione della promozione è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, alle condizioni precedenti.