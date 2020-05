Da quasi due mesi, TIM ha garantito a buona parte del suo pubblico una serie di promozioni per la cosiddetta solidarietà digitale legata all’emergenza Coronavirus. Nel corso di queste settimane, gli utenti hanno avuto a loro disposizione iniziative relative al mondo della telefonia fissa, della telefonia mobile e dell’intrattenimento.

TIM, ci sono tre mesi a costo zero per TIMmusic per gli under 30

Le offerte di solidarietà digitale inoltre non trascurano nemmeno il campo dei contenuti digitali. Continua anche nel mese di maggio una promozione unica nel suo genere, pensata per tutti gli utenti con meno di trenta anni. In associazione con la SIAE, TIM mette a disposizione del suo pubblico tre mesi gratuiti per l’utilizzo del famoso portale TIMmusic.

Per attivare questa promozione basterà seguire alcuni rapidi passaggi. Il primo step è aggiungere un Like alla pagina ufficiale Facebook di SIAE. Successivamente, ogni persona interessata dovrà scattarsi un selfie e postarlo poi sull’account personale di Facebook, avendo la premura di aggiunge l’hashtag #iorestoacasa. Una volta che il selfie sarà stato pubblicato sul social, si dovrà copiare l’indirizzo del post e incollarlo sull’apposito banner in questa sezione del sito SIAE.

La procedura completa garantisce l’acquisizione di un codice sconto. Per avere i tre mesi a costo zero di TIMmusic, gli utenti dovranno utilizzare il codice sconto attraverso l’app o anche sul sito di TIM. Sempre per tutti gli under 30, grazie a SIAE, è disponibile un’ulteriore offerta con la presenza di tre mesi di visione per Infinity ancora una volta a costo zero.