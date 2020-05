Siamo nel pieno della Fase 2 del Coronavirus, un momento in cui il contatto sociale si è solo relativamente stabilito. Si esce di casa ma con criterio in quanto il pericolo di una nuova ondata di infezioni è sempre dietro l’angolo. Con lo scopo di fornire una mappa degli spostamenti degli utenti con smartphone Android ed iOS gli sviluppatori di Cupertino e Mountain View si sono attivati a profusione di un nuovo API Set in grado di attivare le opzioni di tracking Bluetooth dei dispositivi.

Il paragrafo precedente fa riferimento alla riscrittura di un nuovo codice sorgente che abilita il cosiddetto contact tracing che ben si applica al contesto della nuova app Immuni. Grazie alle “exposure notification“ il sistema di allerta si attiverà in automatico nel momento in cui due device si troveranno a breve distanza tra loro. Nel momento in cui si stabilirà un contatto gli utenti saranno avvisati in caso di persona positiva al Coronavirus. Scopriamo come funzione nel dettaglio.

Coronavirus: Apple e Google combattono l’infezione con la nuova funzione degli smartphone

La collaborazione tra le due grandi multinazionali di Internet ha incontrato l’esigenza di una più stretta morsa di controllo sanitario dopo la dilagante pandemia. Con la versione beta di Xcode 11.5 la società della mela addentata ha pubblicato la nuova funzionalità con l’aggiornamento in Beta 3 di iOS 13.5. Anche Google ha imposto l’update tramite i Play Services ora upgradati alla nuova versione disponibile per tutti.

I developer hanno posto enfasi sul progetto evidenziando le modifiche importanti introdotte con l’uso del programma. Rispetto ai modelli primordiali, infatti, molto è stato fatto a vantaggio delle privacy e dell’anonimizzazione delle informazioni trasmette da e verso i dispositivi. In nessun caso saranno prelevati o condivisi dati personali. Oltretutto la partecipazione al progetto è spontanea a legata all’installazione dell’app Immuni ora in rilascio per tutte le piattaforme ed in via eccezionale tramite braccialetto GPS.