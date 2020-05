MediaWorld non si ferma più, dopo aver ufficialmente confermato la riapertura della maggior parte dei punti vendita in Italia (sebbene comunque sia necessario rispettare alcune precauzioni per impedire il diffondersi del virus), l’azienda ha rinnovato un’ottima campagna promozionale, rendendola disponibile anche sul sito ufficiale stesso.

Come tutti sappiamo, il 10 maggio è la Festa della Mamma, l’occasione ideale per festeggiare e tornare a condividere emozioni in seguito alla quarantena obbligatoria. Per l’occasione è stato creato un volantino MediaWorld interamente dedicato, al suo interno si trovano offerte di tutti i tipi, a partire dagli elettrodomestici e gli accessori per la casa, sino ad arrivare ai più classici smartphone.

Volantino MediaWorld: ecco le migliori promozioni ed i prezzi da cogliere al volo

I migliori terminali mobile in promozione risultano essere Samsung Galaxy A51 a 329 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Galaxy A71 a 376 euro, Apple iPhone SE a 499 euro, Apple iPhone 11 Pro a 1341 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro, Apple iPhone Xr a 713 euro, Galaxy S20 Ultra a 1309 euro, Galaxy S20+ a 899 euro e Oppo A5 2020 a 149 euro.

Come avete potuto notare, anche solo parlando dei dispositivi mobile, si osserva una tendenza a spaziare entro tutte le differenti fasce di prezzo, segnale che l’azienda vuole proprio cercare di convincere il maggior numero di utenti ad acquistare un nuovo device.

A questo link potete conoscere nel dettaglio il volantino MediaWorld, come specificato, è attivo fino al 10 maggio 2020.