La Casa di Carta non ha rivali: nota in tutto il mondo, la produzione originale di casa Netflix ha ammaliato milioni di spettatori in tutto il globo finendo con il rappresentare una delle serie tv più distintive degli ultimi anni. Nonostante le critiche non siano mancate nei confronti di questo show, l’hype che la maggior parte degli abbonati ha mostrato al riguardo supera tutto ed infatti, il colosso dello streaming ha acconsentito ad un doppio rinnovo: la serie avrà sia una quinta che una sesta stagione.

La Casa di Carta: tutto quello che sappiamo sul futuro

La possibilità di tornare a vedere la banda di criminali per una quinta stagione era ormai scontata: chiunque abbia avuto l’occasione di guardare la quarta stagione lo sa bene. Il finale “aperto” con cui l’ultima stagione si è conclusa, infatti, ha lasciato poco spazio alle interpretazioni e molta libertà alle teorie, le quali non sono tardate ad arrivare.

A proposito della quinta e della sesta stagione nulla è stato ancora rivelato e in ogni caso Alex Pina ama molto la sua aurea di mistero: per i prossimi mesi, dunque, non ci aspettiamo di ricevere novità in merito.

Ciononostante un’interessante teoria merita di essere riportata: riguardante l’ex detective, questa auspica alla possibilità che la stessa Alicia Sierra si possa unisse alla banda del professore, come mai? Negli ultimi minuti del finale di stagione la sua voce intona “Bella Ciao” e il fatto di esser stata sospesa dall’incarico ricalca un po’ le sorti di Raquel, ormai pezzo integrante de La Casa di Carta. Per sapere se i fans ci hanno visto giusto, purtroppo bisognerà attendere: La Casa di Carta tornerà il prossimo anno con una nuova stagione.