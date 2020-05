Da anni, ormai, Huawei domina il mercato mondiale degli Smartphone e dei dispositivi di rete. Il recente ban imposto dagli Stati Uniti, ha purtroppo messo in ginocchio la società cinese che, fortunatamente, è riuscita a risollevarsi velocemente. Dopo il rilascio della nuova EMUI 10, ancora in fase di Roll Out su molteplici dispositivi, l’azienda non ha sprecato neanche un minuto, iniziando fin da subito a lavorare sulla versione 11. A quanto pare, quindi, nel mese di Settembre 2020 milioni di utenti riceveranno ufficialmente la nuova EMUI 11. Scopriamo quindi di seguito quali Smartphone riceveranno l’update.

EMUI 10 e 11: ecco tutti gli Smartphone che riceveranno l’aggiornamento

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10