In questo periodo di crisi sanitaria, sono molte le aziende che hanno deciso di scendere in campo a sostegno dei propri consumatori. Tra queste, anche LG, che ha lanciato l’iniziativa #LGCares, con la quale intende offrire una serie di agevolazioni alle persone coinvolte nella lotta al Covid-19.

L’ultima iniziativa che rientra nel programma #LGCares è l’estensione del periodo di garanzia di tutti i dispositivi LG. Non solo smartphone, ma tutti i prodotti del suo immenso ecosistema. Nello specifico, tutti coloro che possiedono un dispositivo la cui garanzia convenzionale LG risulta in scadenza tra il primo marzo e il 4 maggio, potranno richiedere assistenza fino al prossimo 30 giugno, esibendo una prova d’acquisto (scontrino o fattura).

LG, altri servizi attivi

Oltre ciò, il servizio di assistenza clienti di LG è attivo su tutti i canali di comunicazione: è possibile parlare con un operatore autorizzato e ricevere assistenza tramite live Chat sul sito ufficiale, per email o telefono. In questo ultimo caso, si precisa che il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, ed il sabato dalle 9 alle 13. Sarà necessario contattare il numero 199 600 044 per i prodotti di telefonia e 199 600 099 per gli altri prodotti (elettrodomestici, prodotti audio/video, climatizzatori). Si ricorda che il servizio è a pagamento e che i costi di chiamata variano in base al proprio operatore telefonico.

Infine, i Centri Assistenza LG Autorizzati sono in attività regolare su tutto il territorio italiano, e può essere richiesto, dove necessario, il ritiro del prodotto che necessità di assistenza a casa, osservando comunque le norme di sicurezza prescritte.