Il nuovo brand unico WindTre per la rete mobile ha recentemente reso disponibile due nuove offerte, attivabili fino al prossimo 17 maggio 2020, salvo proroghe nei prossimi giorni.

Le offerte sono rispettivamente denominate Solo Voce e Voce e SMS che partono da un prezzo mensile di soli 7.99 euro. Scopriamo insieme cosa offrono entrambe le promozioni.

WindTre lancia Solo Voce e Voce e SMS a 7.99 euro al mese

Le offerte Solo Voce e Voce e SMS Easy Pay sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore e sono destinate sia ai già clienti che a quelli nuovi, sia che richiedono o meno la portabilità del proprio numero. Il costo previsto per una nuova SIM WindTre è di 10 euro una tantum, salvo eventuali promozioni locali.

L’offerta Solo Voce prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali a soli 7.99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 6.99 euro una tantum, attualmente in promozione gratuita per tutti quelli che ultimeranno l’acquisto online. Per i già clienti invece, l’attivazione avrà un costo di 19.99 euro una tantum. Il costo mensile sarà addebitato sul credito residuo della SIM.

L’offerta Voce e SMS Easy Pay prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, sempre al costo di 7.99 euro al mese. Per attivarla sarà possibile ritirare la SIM in un punto vendita autorizzato. In questo caso il prezzo mensile sarà addebitato secondo la modalità Easy Pay, ovvero su carta di credito o conto corrente. Questa offerta prevede, come tutte le Easy Pay, un vincolo contrattuale di 24 mesi e per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 6.99 euro invece che 49.99 euro. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.