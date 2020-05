WhatsApp si sta rivelando una delle migliori armi contro il distanziamento imposto dalla situazione che stiamo vivendo. Il coronavirus infatti ha messo tutti in condizione di stare a distanza, ma ora come ora la nota app colorata di verde può fungere da soluzione.

Tutti stanno usando infatti le varie funzioni permesse da WhatsApp come chiamate, messaggi e videochiamate per stare vicini alle persone più lontane. In questo modo in molti si sono sentiti meno costretti, anche se comunque si aspettano tempi migliori. Tornando all’applicazione in sé, possiamo dire che c’è aria di nuovo aggiornamento. Infatti negli ultimi giorni sono trapelate alcune nuove indiscrezioni che avrebbero parlato di un nuovo update in arrivo. Questo potrebbe portare una grande novità che in molti attendono da diverso tempo, la quale inoltre sorprenderebbe tutti coloro che si sono visti sempre sprovvisti di una soluzione del genere.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porta la nuova funzione che prende il nome di Multi Device

Partiamo col fatto che questa feature non è ancora disponibile su WhatsApp per nessuno. Si tratta di una soluzione in via di sviluppo e che ben presto potrebbe arrivare a far parte della flotta di funzioni messa a disposizione da WhatsApp.

Fino allo scorso anno WhatsApp sta lavorando su una funzione che permetterà di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi allo stesso tempo. Significa che non sarete disconnessi dal vostro dispositivo principale quando provvede ad entrare su un dispositivo diverso. Basterà infatti molto probabilmente scannerizzare con il vostro secondo dispositivo il QR Code che troverete nelle impostazioni. Vi terremo aggiornati su tutte le novità del caso.