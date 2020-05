Una persona su tre sceglie solitamente il proprio smartphone in base alla qualità della fotocamera. Per questo motivo, gli appassionati della fotografia hanno spesso difficoltà nel decidere cosa prendere. Ecco quindi una lista accurata dei migliori telefoni in commercio con fotocamere ottimali. Ovviamente i prezzi saranno vari e vi troverete diverse fasce: quella media/alta ma anche ottime opzioni qualità-prezzo.

Smartphone: come sceglierlo correttamente?

Gli elementi fondamentali che determinano un ottimo smartphone sono molteplici:

Qualità sensore fotografico

Velocità di scatto (in quanto uno scatto lento può farvi perdere l’attimo fuggente)

(in quanto uno scatto lento può farvi perdere l’attimo fuggente) Precisione e velocità di messa a fuoco

Semplicità del software (se complesso può rallentarvi notevolmente)

(se complesso può rallentarvi notevolmente) Qualità del software (essendo i sensori degli smartphone molto piccoli, la resa della fotocamera è data dal lavoro di postprocessing fatto dal software)

(essendo i sensori degli smartphone molto piccoli, la resa della fotocamera è data dal lavoro di postprocessing fatto dal software) Numero di funzioni (una fotocamera può essere dotata di opzioni che migliorano lo scatto)

(una fotocamera può essere dotata di opzioni che migliorano lo scatto) Tecnologie hardware (tra queste vi sono il laser autofocus, lo stabilizzatore ottico e il sensore spettro colore)

Redmi Note 8T

Il Redmi Note 8T segue il Redmi Note 7 ma ha in aggiunta due fotocamere per il bokeh ed il macro, seppur non molto utili. Il costo è piuttosto modesto: Euro 159,90.

Motorola One Vision

Il Motorola One Vision appartiene alla seconda fascia e risulta avere una predisposizione per le ottime fotocamere (come ogni smartphone di questa azienda). La cifra ammonta a Euro 200 su Amazon.

Motorola Moto G8 Plus

Il Moto G8 Plus è molto simile al Moto G7 Plus per quanto riguarda la fotocamera ma risulta essere una versione più aggiornata. Ha però in aggiunta un display più ampio e un piccolo notch a goccia sulla parte superiore che integra la fotocamera frontale. Il prezzo è di Euro 240.

Samsung Galaxy A71

Questo modello ha una resa inferiore rispetto agli altri ma in ambito fotografico svolge bene il suo lavoro. Il sensore principale è da ben 64 megapixel mentre il grandangolare è da 12 megapixel. Il suo costo è di Euro 349 su Amazon.

Google Pixel 3A

Il Google Pixel 3A non possiede fotocamere aggiuntive ma è il migliore per rapporto qualità-prezzo: ben Euro 389.

Xiaomi Mi Note 10

Mi Note 10 monta un sensore da 108 megapixel ponendosi tra i primi con queste qualità. Ciò vi permette di realizzare scatti nitidissimi, anche nella modalità pixel binning a 27 megapixel. Inoltre è dotato di due lenti zoom ottiche, una con focale 5x e una 2x. Il costo è di Euro 529 se preso da Unieuro.

Samsung Galaxy S10e

Il Galaxy S10e ha una buona la fotocamera frontale e grandangolare, ma si perde nella fotocamera zoom 2x. La fotocamera principale ha 12 megapixel, ciononostante scatta buone foto. Il prezzo è di Euro 524 su Amazon.

Huawei P30 Pro

Il P30 Pro presenta ben 4 fotocamere fra cui anche un sensore ToF e una fotocamera zoom 5x periscopica. Essa grazie alla fotocamera da 40 megapixel può arrivare anche ad uno zoom 10x ibrido. Il costo ammonta a Euro 592.

Samsung Galaxy S10+

Il Samsung Galaxy S10+ possiede due fotocamere aggiunte ed ha un prezzo più elevato: Euro 641.

Huawei Mate 30 Pro

Il modello non possiede i servizi Google dunque è uno smartphone un po’ diverso dal solito. Fotograficamente parlando però è dotato di due fotocamere da 40 megapixel, che garantiscono un ottima resa. Il costo è di Euro 758 su Amazon.

Google Pixel 4 XL

Il Google Pixel 4 XL permette di fotografare le costellazioni in una notte stellata, nonostante non abbia la fotocamera grandangolare. Tutto merito del software. Il suo costo è di Euro 799.

Samsung Galaxy Note 10+

Note 10+ è uno smartphone molto interessante anche per la sezione video in quanto, grazie al sensore ToF, permette di effettuare una sfocatura artificiale. Su Amazon potete trovarlo a Euro 799.

Huawei P40 Pro

Uno smartphone colmo di sorprese, se non fosse per l’assenza di servizi Google. Possiede il più grande sensore da 50 megapixel e realizza ottimi video. Qui saliamo di prezzo, Euro 1049.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Sicuramente il prezzo più alto dell’elenco (Euro 1289), ma per ottime ragioni. Lo smartphone presenta un sensore principale da 108 megapixel e una fotocamera zoom ottico da 4x che permette di scattare foto utilizzabili anche fino a 30x. Per finire, con questo modello avrete la possibilità di realizzare video in 8K.