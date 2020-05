Nel corso di queste settimane di quarantena obbligata, molti utenti hanno fatto affidamento a Sky per trascorrere il loro tempo libero dinanzi alla televisione. In assenza dei classici appuntamenti con le esclusive di sport e calcio, la piattaforma ha garantito a tutti gli abbonati una ricca selezione di serie tv e film.

Sky, le promozioni speciali per tutti gli abbonati fedeli negli anni

Oltre alla programmazione televisiva, tra i punti forti di Sky in questa prima parte dell’anno è possibile annoverare anche quelle offerte volte a premiare la fedeltà di tutti i clienti che non hanno effettuato richiesta di disdetta. Per gli abbonati, anche in primavera, sono disponibili due promozioni speciali.

In primis, la pay tv ha deciso di garantire un prezzo speciale a tutti gli utenti che desiderano acquistare il decoder di ultima generazione, Sky Q. Il dispositivo avrà un prezzo contato di 49 euro anziché di 99 euro, per tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma Extra e che risultano abbonati da almeno sei anni.

Con l’utilizzo di SkyQ i clienti potranno avere a loro disposizione dei vantaggiosi servizi. Ad esempio, tutti gli abbonati potranno beneficiare della tecnologia 4K per cinema, serie tv sport. Inoltre sempre con Sky Q è possibile accedere ad una sezione riservata alle app con Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Il secondo grande regalo di Sky è il ticket Intrattenimento Plus. Gli utenti che hanno il duplice pacchetto Famiglia e Cinema avranno la possibilità di attivare un profilo Netflix a costi ridotti: basteranno solo 6,99 euro in più ogni trenta giorni per ottenere un account su Netflix.