Nell’immenso panorama delle offerte attualmente attivabili, esiste una passa a WindTre destinata a far parlare fortemente di sé, proprio per la capacità di integrare al proprio interno tantissimi contenuti a prezzi incredibilmente più bassi di quanto effettivamente avremmo mai sperato di vedere.

Il suo nome è Unlimited 200 Special Edition, la soluzione ideale che promette un bundle a dir poco invidiabile, basti pensare infatti che il consumatore si ritroverà di fronte ben 200 giga da utilizzare a piacimento verso chiunque, illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, finendo poi con i canonici 200 SMS di WindTre.

A differenza delle normali promozioni che vediamo quotidianamente sul mercato, la suddetta non viene distribuita come operator attack, ma risulta essere disponibile per tutti i consumatori sul territorio nazionale. In altre parole, ognuno di noi la potrà effettivamente richiedere, sia con portabilità che non, ma sopratutto anche se già cliente WindTre.

Passa a WindTre: tante novità nella promozione

Inizialmente viene richiesto il pagamento di un contributo variabile in relazione alla tipologia di attivazione; se già in possesso di una SIM dell’azienda sarà necessario pagare 19,99 euro una tantum, in caso contrario invece saranno 9,99 euro con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Indipendentemente dalla versione effettivamente scelta, ricordiamo comunque che non sono presenti vincoli contrattuali di durata, in tal modo il consumatore potrà decidere di abbandonare WindTre quando e come vorrà. Inoltre, il pagamento del canone è previsto direttamente tramite credito residuo, l’ammontare mensile sarà pari a 29,99 euro. Potreste anche decidere di richiedere il versamento tramite conto corrente, ma in questo caso andreste poi ad attivare la versione Easy Pay.