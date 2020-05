Alcune delle serie più amate dal pubblico stanno per ritornare sul piccolo schermo con nuovi episodi.

Per alcune è passato poco tempo dalla messa in onda delle precedenti stagioni, per altre invece si è dovuto aspettare un po’ prima di avere notizie. Stiamo parlando di Suburra, Élite, Riverdale e Black Mirror, quattro produzioni molto diverse tra loro ma ugualmente amate dal pubblico, per motivi differenti.

In particolare, Élite e Riverdale sembrerebbero essere prossime all’uscita delle nuove stagioni: confermate già da Netflix, approderanno verso fine anno sulla piattaforma, a meno che non vi siano ritardi a causa del Coronavirus (come abbiamo già visto per altre produzioni, che stanno soffrendo la medesima interruzione).

Elite, Riverdale, Suburra e Black Mirror torneranno sul piccolo schermo: ecco cosa sappiamo

Ancor più imminente rispetto ad Elite e Riverdale, che come detto potrebbero risultare posticipate in programmazione, è l’arrivo della terza ed ultima stagione di Suburra, la prima produzione originale Netflix made in Italy amata da migliaia di telespettatori in tutto il mondo.

La produzione ora volge al termine, con un’ultima, strepitosa stagione che nei prossimi mesi si aggiungerà all’offerta Netflix. Secondo alcune fonti, le riprese sarebbero terminate prima che ci si ritrovasse ad affrontare i protocolli di rarefazione sociale dovuti al Coronavirus, e pertanto non dovrebbero essere state toccate da questa eventualità. Si sapeva inoltre che si stessero cercando comparse verso fine ottobre, e di lì a poco sarebbero iniziate le riprese: manca dunque solo il montaggio e il completamento della post produzione per vederla finalmente sbarcare sulla piattaforma di streaming.

Per quanto riguarda Black Mirror, invece, le notizie sono incerte: dovrebbe esserci una nuova stagione, ma non è ben chiaro quando ne verrà completata la sceneggiatura e quando inizieranno le riprese, perciò ancor meno chiaro risulta il momento in cui sarà disponibile alla visione su Netflix.