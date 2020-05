Grazie alle varie piattaforme di streaming online Netflix, Prime Video, Disney Plus e tante altre è possibile passare il tempo guardando serie televisive e film in questo lungo periodo di quarantena. Tantissimi utenti hanno approfittato per recuperare le proprie serie televisive preferite e altri ne hanno approfittato per guardarne delle nuove.

In particolare, gli utenti non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che coinvolgono i personaggi di Sex Education, After Life e Peaky Blinders. Fortunatamente ci sono delle novità a riguardo, ecco descritte qui di seguito.

Sex Education, After Life e Peaky Blinders su Netflix prossimamente: ecco quali sono le ultime novità

Le serie televisive appena elencate sono quelle più gettonate su Netflix grazie, soprattutto, alla loro trama originale. Ad esempio, Peaky Blinders, è una fiction britannica ambientata dopo la seconda guerra ambientale che racconta le vicende di una banda del Birmingham. Sulla piattaforma di streaming online sono disponibili tutte e cinque stagioni e molto presto è previsto l’arrivo della sesta anche se non si conosce ancora la data di lancio ufficiale. Questi episodi si concentreranno per di più sulla psiche del personaggio principale, Thomas Shelby, e sarà molto collegata alla prima stagione.

Sempre in tema di serie televisive britanniche, a superare decisamente le aspettative degli spettatori è Sex Education. Le prime due stagioni sono state molto apprezzate dagli utenti, ma purtroppo la terza stagione potrebbe tardare ad arrivare nel catalogo della piattaforma di Netflix a causa del Covid -19 che ha sospeso momentaneamente tutte le produzioni cinematografiche.

Anche After Life è una serie televisiva britannica ed è disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix. Poche giorni fa il catalogo ha introdotto la seconda stagione, ma purtroppo non ci sono notizie per quanto riguarda delle prossime stagioni. Anche lo sviluppatore della serie non si è pronunciato in merito.