Enermax ha deciso di arricchire la sua proposta in campo case ATX, ha infatti presentato il suo nuovo LIBLLUSION LL30 RGB.

Questo nuovo case unisce un design non troppo pacchiano, ma ricco di dettagli che fanno la differenza e che riescono oltre che a preservare, a migliorare l’airflow, un dato di vitale importanza per un case che si rispetti.

Ecco i dettagli inerenti il case

Il case in questione presenta delle prese d’aria sulla facciata anteriore che sormontano un’ulteriore fessura inferiore che assolve anche al ruolo di passacavi.

Come se non bastasse il case è fregiato di un’illuminazione ARGB e presenta anche una base d’appoggio migliorata che prende corpo in piedi d’appoggio più larghi e stabili.

Tornando al design, punto di forza del case, esso è dotato di un hub che consente di gestire fino a 6 dispositivi RGB addressable, sincronizzabili in modo tale da creare composizioni molto accattivanti controllate da un tasto presente sul pannello I/O.

Altre file di LED RGB sono presenti ai lati delle griglie di areazione che costituiscono il pannello anteriore del case, inferiormente e anche superiormente.

Per quanto riguarda l’areazione, il case supporta radiatori da 120 mm sul retro, fino a 360mm sulla facciata anteriore e fino a 280mm sulla parete superiore, e viene fornito in dotazione con una ventola della famiglia SquA RGB in grado di ruotare ad una velocità che va da 300 a 1500Rpm.

Il case viene fornito da Enermax in bundle con alcune gabbie per HDD nel caso vorreste ampliare lo storage, con un prezzo di listino di circa 75€.