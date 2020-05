Nairobi, Denver, Berlino, Stoccolma, Helsinki, Tokyo, Rio, Il Professore, Mosca e tutti gli altri personaggi della serie televisiva spagnola La Casa di Carta hanno fatto innamorare tantissimi spettatori provenienti da tutto il mondo. Dopo quattro stagioni mandate in onda sulla piattaforma di streaming online Netflix gli spettatori aspettano maggiori informazioni riguardo una quinta parte.

Fortunatamente ci sono notizie positive per gli i fan della serie perché come anticipa il finale della stagione della quarta parte è prevista anche un seguito, ma secondo le ultime indiscrezioni ricevute in lavorazione c’è anche una sesta parte. Ecco quali sono i dettagli.

La casa di carta: molto presto arriverà una quinta e una sesta parte, ecco gli aggiornamenti

La quarta parte termina con la banda in difficoltà ad uscire dalla banca di Spagna, dunque, era prevedibile già da tempo una continuazione. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, lo sviluppatore della serie televisiva spagnola ha deciso di sviluppare una terza stagione dividendola in una quinta parte e una sesta parte.

Purtroppo, però, l’uscita della quinta parte sarà sicuramente rimandata a causa del Coronavirus perché attualmente le riprese non sono proprio iniziate per offrire una sicurezza maggiore a tutto il cast e alla produzione stessa. Probabilmente l’uscita sarà rinviata al secondo trimestre dell’anno successivo, ma attualmente nessuna comunicazione ufficiale ha confermato tale notizia.

In rete non si fa altro che discutere su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi e, fra le tante supposizioni, ci sono molti utenti convinti dell’unione dell’ispettore Alicia Sierra alla banda. Non resta che aspettare qualche informazione da fonti ufficiali.