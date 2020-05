Nel corso delle ultime settimane sono stati svelati diversi aspetti del nuovo iPhone 12, e molti fan rimarranno forse scioccati da alcune scelte di Apple ma siamo sicuri che anche stavolta le soluzioni adottate a Cupertino lasceranno il segno. In precedenza la creatura di Steve Jobs ha quasi suscitato derisione per la persecuzione di un design troppo simile di anno in anno per i suoi smartphone. E se pensiamo ai vari iPhone solo il X ha portato qualche novità rispetto al 2014.

I telefoni Apple si contraddistinguono quasi sempre per bordi e cornici arrotondati, il vetro dello schermo sagomato sui limiti e tante piccole cose che però con iPhone 12 potrebbero cambiare. In realtà sarà un cambio in salsa vintage, visto che potrebbe riprendere le linee della quarta o quinta serie più spigolose delle altre. Vediamo cos’altro sappiamo.

iPhone 12: design, caratteristiche e prezzo del nuovo Apple

Il nuovo iPhone 12 avrà due fotocamere nella back cover per i modelli base, come l’iPhone 11, mentre il numero di sensori arriverà a tre (o anche 4 chissà) per le versioni Pro a fronte di una tacca frontale più piccola per tutti i modelli.

Per quanto riguarda le caratteristiche sintetiche dei quattro iPhone 12 possiamo dire che tutti avranno:

Scocca in alluminio

Tacca frontale più piccola

Processore A14 Bionic

Doppia o tripla fotocamera

Schermo OLED

Pannello da 5,4″ a 6,7″.

Tutti i modelli saranno quindi dotati di schermo OLED, un processore A14 perfettamente ottimizzato sui consumi e il 5G, mentre lo scanner LiDAR per offrire nuove esperienze AR potrebbe riservarsi solo ai modelli di fascia più alta. I colori non dovrebbero discostarsi da quanto visto già sulla gamma iPhone 11.

Questi i possibili prezzi degli iPhone 12:

Modello da 5,4″ e 2 fotocamere: 649 dollari USA;

Modello da 6.1″ e 2 fotocamere: 749$;

Modello da 6.1″ con 3 fotocamere + scanner LiDAR: 999$;

iPhone 12 da 6.7″ con 3 fotocamere + LiDAR: 1.099$.

Si vocifera infine che Apple stia considerando di abbassare il prezzo del modello da 5.4″, mentre i restanti costi di acquisto degli altri modelli saranno in linea con quanto visto sulla gamma 11.