Un buon metodo per passare il tempo in quarantena è quello di mettersi in pari o iniziare una serie televisiva tramite le varie piattaforme di streaming online come Netflix, Infinity, Prime o Disney Plus. In tantissimi hanno iniziato un abbonamento a queste piattaforme, ma c’è una grandiosa proposta per coloro che non hanno mai provato il servizio di Infinity.

La piattaforma di streaming online Infinity sembra essere molto gettonata per i contenuti multimediali che offre e, recentemente, si accorda con Paypal per una nuova collaborazione. Ecco di cosa si tratta.

Infinity collabora con Paypal per offrire una grandiosa promozione: ecco di cosa si tratta

Prima di scoprire la proposta di Infinity e Paypal si ricorda agli utenti che non hanno mai attivato un account che è possibili usufruire di 30 giorni gratuiti di prova effettuando la registrazione. A questo grandioso vantaggio è possibile sfruttare anche la nuova promozione introdotta per sostenere la campagna #iorestoacasa.

E’ proprio Paypal ad avvisare i suoi utenti di una nuova collaborazione con InfinityTV tramite una mail per sfruttare questa grandiosa occasione, Tutti gli utenti interessati possono effettuare una nuova registrazione inserendo i propri dati personali e scegliendo come metodo di pagamento quello più sicuro, Paypal.

Prima di effettuare la registrazione è necessario inserire il coupon in questione (PAYPAL20) e procedere con i passaggi successivi. Dopo aver effettuato la conferma tramite posta elettronica è possibile usufruire del servizio della piattaforma al costo mensile di 4,99 Euro per sei mesi anziché 7,99 Euro.

Si ricorda che la proposta è attiva per tutti i consumatori che effettuano la registrazione entro e non oltre il 31 Maggio di quest’anno.