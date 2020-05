ho. mobile è uno degli operatori telefonici più nuovi e interessanti, come probabilmente già sapete fa parte della Vodafone e mira ad offrire tariffe a prezzi convenienti. Lanciato proprio ieri uno spot per una delle ultime offerte presentato per Digital TV.

Il nuovo spot pubblicitario di ho. mobile è stato pubblicato sull’account Facebook ufficiale. “Nella vita ci sono mille cose che possono andare storte. Ma quando si tratta di scegliere il tuo operatore, va dritto da ho. mobile e scopri la felicità. Tutti i giga che ti servono, 99% di copertura e niente costi nascosti. Scopri di più su www.ho.mobile.it”. Questo quanto dichiarato dall’azienda nel post su Facebook, con allegato il video per presentare l’ultima offerta.

ho. mobile rende ufficiale la nuova offerta a 5,99 euro al mese con uno spot in 3D per Digital TV

La nuova offerta di ho. prevede fino a 70 GB a partire da 5,99 euro al mese. L’aspetto interessante non è solo l’offerta ma anche lo spot pubblicitario in sé, realizzato interamente al computer. Nello spot è possibile vedere la rappresentazione di aspetti della vita quotidiana, in particolare un cliente la cui busta della spesa si lacera, e subito dopo riceve un SMS da ho. che si presenta e parla proprio della nuova offerta.

Trattasi del primo spot pubblicitario dell’azienda pensato proprio per la Digital TV. Realizzato in 3D con l’aiuto di Publicis Groupe (BCube) e Nerdo. Tempo fa la compagnia aveva deciso di lanciare un altro spot “Io ho in mente te”, simile, incentrato e pensato per Digital TV. Tuttavia questo è il primo progetto ufficialmente parte di queste nuove campagne.