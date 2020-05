Firefox: sono ora disponibili i nuovi aggiornamenti del browser

La versione stabile di Firefox 76 per desktop è ora disponibile per il download. Le sue nuove funzionalità includono aggiornamenti pensati per mantenere le tue password più al sicuro di prima. Per cominciare, il gestore password Lockwise del browser ora visualizza avvisi critici in una casella rossa se uno dei siti Web salvati è stato violato. Inoltre, ti verrà richiesto di modificare la password se uno dei tuoi account è coinvolto in una violazione e hai riutilizzato la stessa password per altri siti Web.

Firefox: ora puoi tenere sotto controllo le tue password Lockwise ora può anche proteggere le tue credenziali di accesso da occhi indiscreti nel caso in cui condividi un singolo computer con amici o familiari. Inizierà a chiederti la password dell’account del tuo dispositivo prima che ti mostri gli accessi che hai salvato, che puoi visualizzare e copiare solo per cinque minuti. Firefox ha ampliato la capacità di Lockwise di generare password per più siti Web, facilitando la registrazione di nuovi account. Il team di Firefox ha inoltre fornito supporto per Audio Worklets con la versione 76. Questa novità consentirà un’elaborazione audio più complessa per i VR e i giochi sul Web. Per tutti coloro che utilizzano Zoom per le riunioni scolastiche o di lavoro, ora è possibile utilizzare il servizio nel browser senza dover avviare l’app di chat video se non si desidera. Il browser non supportava Zoom prima di questo aggiornamento e agli utenti veniva chiesto di eseguire l’aggiornamento per attivarlo anche se avevano l’ultima versione di Firefox. Infine, ora puoi facilmente espandere una piccola finestra picture-in-picture facendo doppio clic su di essa e ridurla di nuovo facendo la stessa cosa.