Nelle prossime bollette ENEL troveremo una lista di regali ora ufficiali dopo la pubblicazione dell’annuncio sul sito web della compagnia. Chi stipula un nuovo contratto con il fornitore di energia elettrica riceve alcuni interessanti ed importanti bonus. Scopriamo insieme le novità scoperte all’interno del portale ufficiale.

ENEL: ecco i regali gratuiti accreditati in bolletta ai nuovi clienti

Passa ad Enel e renditi partecipe degli innumerevoli vantaggi a te riservati. In occasione di un momento storico così delicato la società si avvicina al cliente alleggerendo il carico economico con uno sgravio che deriva dai nuovi bonus. In particolare la news arriva a margine di un messaggi pubblicato dalla direzione in cui si legge:

“In queste settimane tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi.

Per questo Enel Energia ti offre soluzioni concrete per renderti la vita più semplice, garantendo il servizio di luce e gas, facilitando le operazioni online e dandoti il supporto di cui hai bisogno.

Inoltre, vogliamo fare di più, grazie al nostro programma fedeltà enelpremia WOW! e a nuove soluzioni per agevolare le famiglie in questo momento difficile”.

Si ricevono tali vantaggi:

più sconti e vantaggi con enelpremia WOW!

fino a 10€ extra in bolletta se attivi addebito diretto e Bolletta Web

3 mesi di canone fibra in regalo con FIBRA DI MELITA

aumento di potenza in promozione

extra Bonus di 20€ per i beneficiari di Bonus Sociale Elettrico e/o Gas

Si tratta di un’iniziativa senza’altro molto interessante. Nel frattempo la Polizia, in collaborazione con gli addetti al controllo ENEL, stanno disponendo le indagini per i contatori modificati.