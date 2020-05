Comet continua sulla buonissima strada intrapresa i mesi scorsi, in questo periodo è riuscita a presentare una campagna promozionale tramite la quale l’utente può pensare di risparmiare, mettendo nel contempo le mani su device di fascia alta a buon prezzo.

Fino a nuova indicazione, i punti vendita fisici manterranno un orario ridotto, con possibilità di recarsi fisicamente solo in casi di emergenza o prima necessità. Proprio per questo motivo, il consiglio che possiamo dare è di optare per l’acquisto dal sito ufficiale sfruttando l’e-commerce aziendale, la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori ai 49 euro.

I codici sconto Amazon e le offerte più interessanti della giornata sono tutti sul nostro canale Telegram.

Volantino Comet: queste offerte vi faranno girare la testa

I prodotti tra cui scegliere per cercare di spendere il meno possibile sono davvero tantissimi, focalizzando l’attenzione in esclusiva sui dispositivi mobile, in particolar modo gli smartphone, non possiamo trascurare la presenza di due must-have assoluti.

Il primo è rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, attualmente in vendita a 269 euro, è il modello da consigliare subito a coloro che vogliono spendere poco, e godere allo stesso tempo di buone prestazioni, scatti e capacità della batteria. Salendo di prezzo si incrocia lo Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone che vuole rappresentare al meglio la fascia medio-alta del mercato mobile, con i suoi 499 euro e la presenza di ben 5 fotocamere posteriori a fare da contorno ad un Qualcomm Snapdragon 730G.

Per tutte le informazioni inerenti al volantino Comet, ricordatevi di aprire le pagine che trovate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.