Da inizio anno Tim, Vodafone e Tiscali hanno avviato una campagna di rimodulazioni che ha spinto milioni di Italiani ad accettare degli aumenti nelle proprie tariffe. Nonostante la crisi economica mondiale, invece, Iliad ha tenuto fede alle sue promesse, lasciando quindi invariati i costi degli abbonamenti attivati lo scorso anno. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iniziamo con Vodafone. Di recente l’operatore rosso ha comunicato ai propri clienti quanto segue:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Nel caso di TIM invece, l’operatore Italiano per eccellenza ha introdotto degli aumenti di 1,99 Euro nelle tariffe maggiormente sottoscritte dagli utenti. In questo caso, però, chiunque accetterà l’aumento potrà scegliere fra due regali molto speciali: minuti illimitati per sempre oppure 20GB di traffico 4G.

Per quanto riguarda Tiscali, le rimodulazioni riguardano l’attivazione automatica, su tutte le utenze, della la tariffa Mobile Smart. Con un aumento di 2,99 euro al mese, quindi, gli utenti beneficeranno di 60 minuti extra, 10 SMS e 1 Giga di internet in 4G.