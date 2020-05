WindTre ha in serbo una promozione davvero molto speciale per gli utenti italiani, che siano pronti a richiedere la portabilità del numero originario, oppure che rientrino già tra i clienti dell’azienda stessa. In arrivo infatti la promozione Unlimited 200 Speciale Edition, la soluzione ideale per accedere ad un bundle di contenuti praticamente infinito.

La soluzione descritta nel nostro articolo non è una operator attack, ciò sta a significare che sarà possibile richiederla indistintamente dalla provenienza o dalla portabilità del numero originario. Tutti la possono attivare, sarà necessario pagare 9,99 euro se si proverrà da altra azienda, in caso contrario si dovranno versare 19,99 euro; solo nella prima condizione, dato che nella seconda già si è clienti WindTre, dovranno essere aggiunti altri 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: ecco al promozione migliore del mese

La WindTre Unlimited 200 Special Edition resta sicuramente una delle migliori promozioni in circolazione, proprio perché in grado di proporre all’utente l’accesso a 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, illimitati minuti per telefonare a chiunque, arrivando addirittura a 200 giga di internet alla velocità massima effettivamente disponibile.

La richiesta mensile non è proprio bassissima, a conti fatti il consumatore potrà comunque spendere 29,99 euro al mese, da versare sempre tramite il proprio credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza di quanto avremmo effettivamente pensato, la promozione discussa nell’articolo non include alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, sarà sempre possibile richiedere la portabilità senza costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.

L’attivazione dell’offerta è possibile in tutti i punti vendita in Italia o sul sito ufficiale di WindTre.