Tutti desiderano una rete WiFi veloce e stabile. Adesso è arrivata anche la versione gratuita per tutti. Si usa dal telefono e dai tablet in attesa che venga rilasciata una nuova applicazione anche per i sistemi operativi Windows, MacOS e Linux.

Si offre una linea illimitata e liberamente accessibile in qualsiasi momento. Basta una semplice applicazione per dire addio ai rinnovi per le tariffe richieste con TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli altri gestori di telefonia mobile in Italia. Scopriamo insieme come accedere senza vincoli al nuovo network.

WiFi Italia Gratis per tutti: ora c’è l’app che possiamo usare per collegarci alla rete illimitata

In questo periodo di quarantena Internet è diventato il rifugio di molti utenti. Dopo la scoperta dei trucchi migliori per non perdere il segnale scopriamo il WiFi Gratis. Tutto parte da un progetto promosso dal Governo. Le redini sono affidate ad Infratel che si occupa di realizzare l’ecosistema. Garantisce un picco massimo di 30 Mbps in download ed upload con hotspot dislocati in tutto il Paese.

Nel sito ufficiale una mappa offre la prospettiva sullo stato dei lavori. Il tuo Comune potrebbe essere già coperto. Basta collegarsi alla Home ed entrare nell’apposita sezione per verificare tutto. A questo punto si installa una semplice app Android o iOS, si crea un account e si effettua il login. La procedura di autenticazione non si dovrà ripetere. Ogni qualvolta ci troviamo in Italia il telefono si collegherà in automatico alla rete gratuita.

Si tratta di una valida alternativa alle offerte degli operatori. In mancanza di credito oppure in situazioni di emergenza sarà possibile sfruttare anche tale possibilità per rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro.