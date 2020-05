Il futuro di WhatsApp è tutto da scrivere. Nel corso di questa primavera, gli utenti della chat di messaggistica istantanea avranno a loro disposizione una delle funzioni più attese: la famosa Dark Mode. Con l’arrivo della modalità notturna, il servizio cerca di mettersi al pari di altre piattaforme come Telegram che già contemplano questa funzione.

WhatsApp e la possibile estensione della chat a Facebook

In linea di massima, dai primi report, si può considerare positivo per il pubblico la presenza della Dark Mode su WhatsApp. Se quest’aggiornamento è stato accolto con il favore degli utenti, a breve però ne potrebbe arrivare un altro che potrebbe lasciare non poco scontenta la platea della piattaforma. In casa WhatsApp si sta pensando ad un upgrade in associazione con Facebook.

Come tutti sanno, tra WhatsApp e Facebook da anni vi è un legame solido, dato che la chat è parte della galassia del social network. Questo legame ha portato tanti leaker ad ipotizzare anche una possibile fusione tra la stesso Facebook e la piattaforma di messaggistica. Ad oggi, questa ipotesi non è all’ordine del giorno.

Nonostante ciò, nell’immediato vi potrebbe essere un importante modifica per le conversazioni di WhatsApp. Gli sviluppatori del social network stanno pensando di ampliare le chat di WhatsApp anche a tutti gli amici di Facebook, oltre che ai contatti della rubrica.

Questo possibile upgrade – che avrebbe ripercussioni anche su un servizio come Messenger – non piace al pubblico. Sempre più utenti sul web rimarcano la dovuta indipendenza che vi deve essere tra le due piattaforme. Tanti sono anche pronti ad abbandonare la chat di messaggistica istantanea qualora dovessero esserci novità in tal senso.