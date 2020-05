La Special 50 Digital Edition di casa Vodafone è una spettacolare campagna promozionale appositamente pensata dall’azienda per invogliare i clienti di Iliad o di un qualsiasi MVNO, a richiedere la portabilità del proprio numero telefonico originario. In cambio, quest’ultimi riceveranno tanti giga di traffico a soli 7 euro al mese.

La promozione, come è facilmente ipotizzabile, può essere richiesta soltanto con portabilità obbligatoria, dato il suo essere operator attack. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro, corrispondente al solo acquisto della SIM ricaricabile; non è necessario pagare alcunché affinché venga attivata la promo stessa, in parallelo sono completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà abbandonare Vodafone senza dover pagare penali.

Passa a Vodafone: grandi contenuti al giusto prezzo

La passa a Vodafone riesce comunque ad invogliare i consumatori proponendo un bundle pressoché invidiabile, nello specifico parliamo comunque di 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, nonché SMS senza limiti da inviare a chi si vuole.

Tutto questo, come indicato in precedenza, prevede un canone fisso mensile di 7 euro, con pagamento automatico direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Segnaliamo che sarebbe comunque possibile pagare tramite conto corrente o carta di credito, ma non dovete sentirvi in nessun modo obbligati, rappresenta solamente un plus da cogliere al volo per comodità.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica proprietaria di Vodafone, non presenta limitazioni particolari alla velocità raggiungibile, se non 600Mbps in fase di download. L’attivazione è possibile in ogni punto vendita o direttamente online.