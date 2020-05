Sei ancora intrappolato in casa? Ti stai annoiando? Vuoi un po’ di pace? La musica può esserti d’aiuto! Ma per godertela al meglio hai bisogno di un paio di auricolari. Tuttavia, potresti avere un budget limitato, a causa dell’attuale situazione di emergenza. Se sei alla ricerca di auricolari potenti ma economici, non ti preoccupare: Tronsmart fornirà gli auricolari True Wireless con piattaforma Qualcomm più economici di quest’anno!

I modelli TWS Qualcomm più popolari sono Tronsmart Spunky Beat e Tronsmart Onyx Neo che sono stati elencati sul sito web aptX di Qualcomm e raccomandati da molti professionisti. Questi auricolari sono in vendita su AliExpress rispettivamente a 18,27 euro e 17,36 euro da oggi fino al prossimo 7 maggio. Ma cosa li rende speciali e perché dovresti acquistarli?

Auricolari True Wireless Tronsmart Qualcomm Spunky Beat

Tronsmart Spunky Beat hanno vinto l’AliExpress Awards, sono dotati del chip Qualcomm QCC3020 che offre la migliore qualità del suono, una connessione più stabile, una minore latenza e un minore consumo energetico. Producono un suono dettagliato e bassi profondi per i formati audio aptX, AAC e SBC.

Per garantire un’esperienza d’uso soddisfacente, sono progettati con due tecnologie di ricarica: uno cavo di ricarica USB-A integrato e una porta di ricarica di Tipo C per una ricarica rapida. Il tempo di riproduzione di 24 ore con la custodia di ricarica consente di ascoltare la musica per un’intera giornata senza interruzioni. Il grado di impermeabilità IPX5 ti consente di utilizzarli liberamente in presenza di pioggia o sudore. Inoltre, supportano anche l’assistente vocale.

Prezzo: 19,66 USD, applicando il codice sconto

Codice Sconto (6 USD): BEAT6USD

Link per l’acquisto degli auricolari True Wireless Tronsmart Qualcomm Spunky Beat

Auricolari True Wireless Tronsmart Qualcomm Onyx Neo

Anche gli auricolari Tronsmart Onxy Neo sono dotati di un chip Qualcomm QCC3020 che supporta Bluetooth 5.0 e i moderni codec audio come aptX, AAC, SBC. Inoltre, possono durare fino a 7 ore con una singola ricarica. Tenendo conto delle cariche aggiuntive che si ottengono con custodia di ricarica, l’autonomia totale raggiunge le 24 ore. Similmente alle Spunky Beat, sono dotati di un grado di impermeabilità IPX5 e un’assistente vocale. Tronsmart Onyx Neo, la versione economica di Spunky Beat, ha dimensioni più piccole e un prezzo più economico!

Prezzo: 18,99 USD, applicando il codice sconto

Codice Sconto (1 USD): NEO19USD

Link per l’acquisto degli auricolari True Wireless Tronsmart Qualcomm Onyx Neo: https: //www.aliexpress.com/item/4000377076214.html