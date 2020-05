Una cosa è certa: la maggior parte delle persone nel mondo non è stata ad un concerto o in un negozio di dischi negli ultimi due mesi. Lo streaming musicale è un elemento di intrattenimento valido, ma non lo è fino infondo. SoundCloud fortunatamente ha deciso di venirci in contro: verranno ufficialmente trasmessi su Twitch spettacoli di artisti. A partire dal 6 maggio, la piattaforma musicale ospiterà quattro spettacoli, i quali aiuteranno le persone sia a scoprire nuova musica sia ad intrattenersi nuovamente con spettacoli dal vivo.

SoundCloud: un nuovo modo di aiutare i musicisti a “fare soldi” e al contempo intrattenere il pubblico

La lista di spettacoli che sta lanciando il sito è eclettica. “Studio Sessions with Soulection“, ad esempio, vedrà il fondatore del popolare collettivo scavare tra le tracce di SoundCloud per scoprire gemme di creator emergenti. “Cloud Bar” riunirà esperti del settore musicale per concentrarsi sul giornalismo musicale, sul marketing, eventi dal vivo e altro ancora. Due degli spettacoli del sito si concentreranno sui musicisti: “Fresh Pressed“, che trasmetterà i brani più popolari del sito, e “Fast Track” che, secondo la compagnia, mostrerà dei beatmaker emergenti e le loro abilità.

Twitch è diventato un luogo sempre più importante per i musicisti per fare soldi. Ad esempio: Bandsintown, un servizio di notifica di concerti, ha collaborato con il sito per convincere i musicisti a fissare uno stato di affiliazione estivo su Twitch in modo che possano iniziare a fare soldi attraverso il sito. Ospita anche concerti di musicisti in quarantena.