Durante l’emergenza Coronavirus, i palinsesti della tv generalista e delle tv a pagamento sono stati ampiamente modificati. In assenza di sport, calcio e show d’intrattenimento, tutte le tv hanno privilegiato informazione, serie tv e grandi film. La programmazione di Sky non ha certo disatteso le aspettative del pubblico.

Sky, con il decoder di ultima generazione c’è questo nuovo servizio

A prescindere dall’emergenza Covid, Sky sta proponendo al grande pubblico anche importanti novità anche per i servizi. Da alcune settimane, in aggiunta alle varie esclusive per la programmazione, gli abbonati possono accedere ad un nuovo servizio a costo zero.

Tutti coloro che dispongono del decoder di recente generazione SkyQ hanno ora la possibilità di collegarsi direttamente con il telecomando all’app Mediaset Play. La nuova applicazione si aggiunge ad una già ricca presenza di piattaforme. Su Sky Q, infatti, gli abbonati possono collegarsi con Netflix, Spotify o YouTube.

Come gli altri titoli, anche Mediaset Play è disponibile direttamente attraverso la sezione App di SkyQ. Di base, con l’accesso a Mediaset Play, i clienti di Sky possono vedere in streaming la quasi totalità dei contenuti delle reti generaliste, Canale 5, Italia 1 e Rete 4 Inoltre, sempre per le reti Mediaset, saranno disponibili anche delle funzioni aggiuntive tra cui il servizio Restart per far ripartire un programma già iniziato.

Questo servizio è prerogativa di tutti gli abbonati Sky che dispongono del decoder di ultima generazione. Ricordiamo che per tutti coloro che sono abbonati da sei anni con iscrizione al programma Extra, il dispositivo ha il costo una tantum di 49 euro.