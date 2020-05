MediaWorld impazzisce letteralmente per gli smartphone, in occasione del “ritorno ad una simil normalità” per milioni di consumatori in Italia, l’azienda ha deciso di sfornare una campagna promozionale interamente centrata sul mobile e sui dispositivi portatili.

Mentre gli XDays sono ancora sulla cresta dell’onda, ecco arrivare un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, una lunga schiera di sconti e di prezzi bassi, da cogliere al volo sempre e soltanto sul sito ufficiale di MediaWorld (data la chiusura dei punti vendita fisici). Le spedizioni, come sempre accade in occasioni di questo tipo, sono completamente gratis per ogni ordine effettuato.

Volantino MediaWorld: queste offerte vi faranno impazzire

I migliori smartphone in promozione, o meglio i dispositivi da cui risultiamo più attratti, sono sicuramente i top di gamma del momento; gli utenti interessati potranno infatti acquistare Samsung Galaxy S20+ a 899 euro, passando anche per iPhone 11 Pro alla cifra di 1299 euro o iPhone 11 a 819 euro.

Spostando l’attenzione sul mondo Android, e più precisamente sulle fasce più basse, non possiamo che indicare tante altre occasioni da non perdere assolutamente di vista: Galaxy A51, Huawei P30 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite, Galaxy A20e o iPhone Xr.

Il volantino MediaWorld non limita le proprie offerte ai soli dispositivi mobile, ma spazia sino ad arrivare agli accessori ed ai wearable. Scoprite nella sua interezza la campagna promozionale discussa nel nostro articolo, aprendo direttamente la pagina ufficiale sul sito aziendale.