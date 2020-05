Tra le produzioni Netflix dell’ultimo quinquennio, una su tutte ha unito il pubblico di tutto il mondo e appassionato milioni di telespettatori a seguire le vicende dei suoi protagonisti: stiamo parlando de La Casa di Carta.

Gli showrunner della serie, senza neppure rendersene conto, hanno creato un vero e proprio trend che non fa che riconfermarsi stagione dopo stagione, legando ancor più i veterani e raccogliendo sempre nuovi adepti nella cerchia del Professore.

Una ventata d’aria fresca nella programmazione del sito di streaming, che spesso risulta un po’ fossilizzato – nonostante le numerose cancellazioni che dovrebbero animare l’introduzione di nuove serie, con l’impiego del capitale da esse risparmiato.

Ma reindirizzare gli investimenti serve anche a dar seguito alle serie di maggior successo, il cui pubblico reclama a gran voce le puntate successive: è per questo che Netflix non ha dubbi sul confermare le prossime stagioni de La Casa di Carta.

Netflix, La Casa di Carta avrà un seguito: ma si sapeva da prima che andasse in onda

In realtà, per gli appassionati non si tratta di una vera novità; già prima del caricamento della quarta stagione era chiaro che ci sarebbe stato un seguito. Sensazione confermata dalla volontà di Netflix ma soprattutto dalla chiusura dell’ultima puntata della season, che rimanda inderogabilmente ad eventi che si svolgeranno nei prossimi episodi.

D’altra parte, non è ben chiaro se la pandemia da Coronavirus andrà ad influire sulle tempistiche per il ciak nel girare le nuove puntate – cosa alquanto probabile – o se la programmazione non subirà ritardi vista la recente messa in onda della precedente stagione. Seguiremo aggiornamenti nei prossimi mesi per capire quanto tempo dovremo attendere prima che la quinta parte faccia capolino sulla piattaforma.