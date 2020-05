In queste ore, Huawei ha rilasciato un aggiornamento per la famiglia P40 in madrepatria. I device che stanno ricevendo l’update sono P40 e P40 Pro in versione no brand, quindi priva delle personalizzazioni degli operatori.

Il sistema operativo passa così alla versione 10.1.0.126 della EMUI e le principali novità riguardano il comparto fotografico. Con lo scorso update, sui due smartphone Huawei è arrivata la possibilità di scattare foto a 50MP sfruttando il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Questo nuovo aggiornamento va a migliorare ulteriormente questa feature e a risolvere qualche bug.

Huawei sta aggiornando la famiglia P40

Inoltre, la famiglia Huawei P40 può contare sulla presenza di un teleobiettivo che può essere sfruttato sia per lo zoom che per effettuare scatti macro. Il nuovo aggiornamento introduce una finestra di preview per l’app fotocamera. Il sistema avvertirà in automatico, attraverso un pop-up, quando si sta utilizzando uno zoom superiore a 15x. Grazie a questa introduzione sarà possibile avere un riferimento dello zoom utilizzato e soprattutto dove si sta puntando.

Ma la nuova versione della EMUI va a migliorare anche altre aree degli smartphone. La velocità del WiFi è stata aumentata per supportare al meglio l’esperienza online. Huawei ha anche risolto alcuni problemi di visualizzazione delle notifiche sullo schermo.

Ricordiamo che al momento, l’update è in fase di roll-out in Cina. Di solito, dopo qualche settimana, avviene la distribuzione a livello globale delle novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti. Non resta che attendere maggiori dettagli per la disponibilità della nuova versione EMUI in Europa e in Italia.