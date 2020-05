Quando Google ha lanciato per la prima volta il suo servizio di gioco cloud Stadia, lo ha reso disponibile solo per alcuni dispositivi Android, il browser Google Chrome e Chromecast Ultra. Mentre Google non ha ancora esteso il supporto ai dispositivi Android TV, la società ha abilitato il gameplay su dozzine di smartphone Android aggiuntivi e hanno notevolmente ampliato la funzionalità del servizio e il catalogo di giochi.

In un piccolo aggiornamento dell’Assistente Google implementato da alcuni utenti, è ora possibile avviare direttamente i giochi acquistati. Su Reddit, l’utente u/dericiouswon ha notato che era in grado di avviare il gioco The Turing Test cercando “il gioco di test turing” nella casella di ricerca di Chrome OS.

Google Assistant, arrivano novità per gli utenti Stadia

Il Redditor ha notato che questa query di ricerca ha aperto Google Chrome e li ha indirizzati a un URL nel dominio “ggp.sandbox.google.com”, che sembra essere l’URL in cui è ospitato il server di test interno di Google. Altri utenti hanno notato che è possibile digitare il nome di un gioco seguito da “gioco” per lanciare un titolo. Ad esempio, inserendo “The Division 2 gioco” in Google Assistant si avvierà il gioco su Stadia in una nuova scheda di Chrome.

Secondo 9to5Google, puoi anche avviare i giochi Stadia direttamente sui telefoni Android con l’app installata. Un report rileva che sia su Android che su Chrome OS puoi avviare un gioco di tua proprietà dicendo “gioca [inserisci gioco]” in Assistente Google.

Il lancio di giochi Stadia tramite Google Assistant precedentemente funzionava con Chromecast Ultra, ma ora puoi lanciare titoli su tutte le piattaforme supportate sia da Stadia che da Google Assistant. Queste integrazioni minori dimostrano un vantaggio di Google Stadia rispetto a Microsoft xCloud o NVIDIA GeForce NOW, a condizione che tu possieda un dispositivo Android o un Chromebook.

Nel futuro, Google promette che Stadia otterrà integrazioni più profonde con Assistant, ma per ora, tutto ciò che puoi fare con Assistant è lanciare giochi.