Netflix negli ultimi anni ha registrato sulla sua piattaforma streaming un grande successo con alcune serie. Tra queste serie abbiamo sicuramente quelle più ambite tra i giovani come Élite, Black Mirror, Riverdale e Suburra. Le ultime stagioni hanno riscosso un ottimo successo, per questo Netflix ha deciso di riconfermare il loro ritorno.

Possono ritenersi fortunati i fan di Élite, Black Mirror e Riverdale perché, essendo che alcuni programmi non sono più presenti sulla piattaforma, c’è stato un aumento dei budget e le serie si sono potute riproporre. La situazione è leggermente differente per quanto riguarda Suburra. Con la terza stagione in arrivo si chiuderà definitivamente la serie. La decisione non ha fatto di certo rimanere felici gli utenti che hanno innalzato aspre polemiche.

Netflix: Élite, Black Mirror, Riverdale verso la riconferma, per Suburra è l’ultima stagione

A causa dell’emergenza Coronavirus, la quale ha coinvolto vari settori di varie industrie, le date di rilascio delle serie slitteranno. Purtroppo non ci sono ancora dati certi su quando verranno rilasciate le nuove season delle prime tre serie elencate.

Discorso differente invece per quanto riguarda Suburra. Per quanto riguarda la serie televisiva di produzione italiana, non dovrebbero esserci coinvolgimenti dati dalla grave Emergenza Sanitaria. Questa novità fa sperare in un rilascio imminente della serie, anche se potrebbe essere non proprio imminente. Come sanno i fan più assidui delle serie TV, bisognerà attendere pressoché un anno tra una stagione e l’altra. Probabilmente quindi, la terza stagione di Suburra sarà lanciata verso la stagione estiva o autunnale di quest’anno.