Ogni relazione sentimentale al giorno d’oggi non può prescindere da WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea rappresenta un luogo sacro attraverso cui tener vivo il legame di quotidianità con il proprio partner.

WhatsApp, come accedere a tutte le chat segrete del partner

Negli ultimi anni, la stragrande maggioranza delle coppie è nata anche grazie agli incontri virtuali avvenuti proprio grazie a WhatsApp. Specie nelle fasi iniziali della conoscenza, la chat si rivela essere determinante.

Quando si parla della corrispondenza tra amore e WhatsApp, si evocano però anche i tratti negativi. Ad esempio, è un dato di fatto che molti tradimenti avvengono proprio attraverso la piattaforma di messaggistica.

Per questa particolare ragione, sempre più persone sono interessate a spiare in un modo o nell’altro le chat del proprio partner. In tanti si affidano alla via più semplice: la visione diretta delle conversazioni attraverso lo smartphone altrui. Una soluzione questa molto semplice, ma non sempre efficace. Chi ha qualcosa da nascondere, infatti, senza alcun indugio tende ad eliminare ogni contenuto compromettente.

Un’ulteriore soluzione arriva direttamente da una piccola ma significativa anomalia di WhatsApp Web. Proprio attraverso l’estensione desktop della chat, infatti, è possibile spiare addirittura in in tempo reale le chat altrui.

Per farlo è necessario avere a disposizione lo smartphone del partner ed un pc. Attraverso il codice QR disponibile nelle sezione Impostazioni si potranno copiare tutte le conversazioni dallo smartphone al pc in pochi istanti. Il processo per la sincronizzazione è rapido e soprattutto non richiede alcun genere di password.