Vodafone su di giri, in questi primi giorni del mese di Maggio è perfettamente stata in grado di lanciare una incredibile offerta tramite la quale invogliare il consumatore italiano a richiedere l’attivazione di una nuova promozione da 50 giga di traffico dati, dietro il pagamento di un contributo veramente ridottissimo.

Attivare una passa a Vodafone è davvero molto più semplice del previsto, il cliente di Iliad o di un qualsiasi MVNO potrà effettivamente richiedere la portabilità del proprio numero, versando inizialmente soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. A differenza di quanto vediamo presso WindTre, in questo caso è da ritenersi assente qualsiasi tipo di vincolo contrattuale di durata, coloro che non si troveranno a proprio agio con Vodafone potranno decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza penali o altri costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione non ha rivali

La passa a Vodafone senza rivali in Italia è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una spettacolare soluzione da soli 7 euro al mese, tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati al mese, con l’aggiunta di minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni utente in Italia.

Essendo sprovvista di vincoli contrattuali di durata, chiaramente sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, oltre a questo va ricordato comunque che il canone indicato sarà da versare assolutamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non verrà richiesto il pagamento tramite conto corrente o bonifico bancario.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è possibile in tutti i punti vendita e sul sito ufficiale.