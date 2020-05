Vodafone: offerte fino a 50GB, si parte da 6 euro al mese

La storia di Vodafone è emblematica non solo in Italia, visto che questo gestore è leader in tutto il vecchio continente. Le nazioni europee riconoscono il colosso come il migliore in assoluto, grazie anche all’estensione della sua rete 4G che non ha eguali.

In Italia non ci sono mai state azienda in grado di eguagliare proprio la qualità di Vodafone, che però ha visto scappare via diversi utenti in questi ultimi due anni. La causa di tutto ciò è stata impersonata da Iliad, nuovo gestore che ora come ora difficilmente può essere battuto. Proprio per questo Vodafone ha messo su una nuova strategia basata su una campagna promozionale che potrà riportare indietro parecchi clienti. Questa si basa sulle Special Minuti.

Vodafone: offerte da 20, 30 e 50GB per recuperare gli utenti rubatigli da Iliad in questi mesi

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB