L’operatore Tim Italia ha annunciato dei cambiamenti per l’appena iniziato mese di maggio 2020, salvo eventuali cambiamenti nei prossimi giorni. Nel dettaglio sarà lanciata una nuova offerta denominata Privilege.

Quest’ultima sarà dedicata solamente agli utenti che richiedono di attivare un nuovo numero. Saranno anche inclusi alcuni servizi senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Italia lancerà presto la nuova offerta Privilege

L’offerta Privilege prevederà minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 10 GB di traffico internet sotto rete 2/3/4 G con velocità fino a 150 Mbps in download a soli 14.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, saranno inclusi anche alcuni servizi solitamente a pagamento. Stiamo parlando di servizi SMS di reperibilità come Lo Sai e Chiama Ora di Tim ed il profilo tariffario Base e Chat.

L’operatore prevederà un costo di attivazione di 3 euro, oltre al costo della nuova SIM ricaricabile di 10 euro, salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Il pagamento dei rinnovi potrà avvenire di default su credito residuo. Vi ricordo che il piano base Tim e Chat permette di avere anche Giga illimitati sulle applicazioni più popolari. Molto probabilmente l’offerta nasce in risposta alla Vodafone Special Minuti 10 GB, attivabile anche dagli utenti che vogliono attivare una nuova SIM ricaricabile senza portabilità.

Vi ricordo però, che la Special Minuti 10 GB di Vodafone non include gratuitamente i servizi di reperibilità. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte dedicate agli utenti che attivano un nuovo numero senza richiedere la portabilità del proprio, visitate il sito ufficiale dell’operatore.