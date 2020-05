Grazie ai famosi programmi televisivi Striscia la Notizia e Le Iene, finalmente è stata fatta luce su una delle questioni più misteriose e pericolose del nostro paese. Stiamo parlando delle schede SIM intestate ad utenti ignari e vendute su Ebay che, molto spesso, vengono utilizzate dai malintenzionati per commettere crimini e truffe. A quanto pare, dopo un’accurata ricerca condotta da Mondomobileweb.it, è emerso che l’operatore maggiormente sfruttato dai truffatori per registrare delle SIM a nome di ignoti è Lycamobile. Scopriamo di seguito la risposta del MVNO.

Sim telefoniche intestate ad ignari: ecco la pericolosa truffa del momento

Negli ultimi mesi sono spuntate online, in particolare sulla piattaforma di vendita Ebay, centinaia e centinaia di annunci legati alla vendita di schede SIM intestate ad utenti ignari di tutto. Dopo le molteplici segnalazioni, quindi, Lycamobile ha deciso di pronunciarsi in merito, affermando però che la colpa non è dell’operatore ma, bensì, di alcuni dipendenti dei Call Center in cerca di profitto.

Ciononostante, però, Lycamobile ha deciso di intervenire per limitare i danni. Da alcune settimane, infatti, è ufficialmente attivo il limite di 4 schede SIM per ogni codice fiscale. Nonostante non sia una vera è propria soluzione al problema, la mossa effettuata dall’operatore appoggiato su rete Vodafone pare attualmente funzionare.

Da alcuni giorni, inoltre, è attivo ufficialmente il servizio gratuito per controllare il numero delle schede SIM attualmente attive con il proprio nominativo. Basta quindi inviare una mail a cs@lycamobile.it, oppure telefonare al numero 40322, se si è utenti Lycamobile, oppure al 0645212322, se si proviene da un qualsiasi altro operatore.

Nel caso in cui venga riscontrata una violazione, quindi, bisognerà segnalare l’accaduto al Garante per la privacy e richiedere l’immediato disconoscimento delle SIM.