Compatta, colorata e di facile utilizzo. E’ la nuova fotocamera Coolpix W150 della Nikon, pensata anche per essere utilizzata dai più piccoli, ma non solo. Per la sua facilità d’uso e per la presenza di una serie di tecnologie e funzionalità che agevolano lo scatto, permettendo anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia di ottenere facilmente e velocemente degli ottimi risultati.

E’ una fotocamera adatta a tutti, dai più grandi ai più piccoli, dalle persone più esperte agli utenti alle prime armi. E’ resistente alla polvere, agli urti e alle cadute fino ad 1,8 metri di altezza, alle temperature fino a -10°C ed è impermeabile fino a dieci metri. Esatto, può essere portata al mare o in piscina per scattare delle meravigliose foto sott’acqua. Anzi, grazie alla modalità Reticolo volto subacqueo, Nikon Coolpix W150 scatta fino a quattro foto ogni volta che rileva un volto, così da garantire uno scatto più definito anche sott’acqua.

Nikon Coolpix W150, altre caratteristiche e prezzi

La fotocamera è dotata di uno schermo LCD anti-riflesso, di sensore CMOS che permette di ottenere dei risultati chiari e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, obiettivo zoom ottico NIKKOR 3x e Dynamic Fine Zoom 6x ed un pulsante Video dedicato per passare facilmente dalla modalità scatto a quella di ripresa. A tal proposito ricordiamo che Coolpix W150 è in grado di effettuare riprese video in FullHD (1080 p @30 fps) con audio stereo.

E’ anche disponibile attivare il Menu Diversificato, grazie al quale è possibile realizzare delle simpatiche immagini interattive. E’ possibile, per esempio, creare delle presentazioni animate, aggiungere dei messaggi vocali alle foto ed impostare delle schermate di benvenuto e molto altro. E’ poi possibile trasferire le immagini dalla fotocamera allo smartphone con l’app SnapBridge che, tra le altre cose, permette anche di modificare gli scatti con effetti e filtri.

Nikon Coolpix W150 è disponibile al prezzo di 179 euro nei colori orange, blue, white e nelle fantasie flowers e resort.