Tornare a vedere i propri telefilm preferiti è un desiderio di molti, soprattutto se le nuove stagioni di questi tendono a farsi aspettare un po’ più del dovuto. In una situazione d’incertezza come quella che l’intero mondo sta vivendo, poi, conoscere delle eventuali date di ritorno sembra essere impossibile anche per il colosso dello streaming: Netflix.

Le produzioni ad aver risentito della pandemia sono moltissime: è inutile negare che il mondo delle serie tv non sia stato indirettamente intaccato da questa situazione, i quali risvolti sono ancora delle incognite; ciononostante non bisogna demordere e perdere le speranze poiché delle notizie positive ve ne sono e aspettano solo di esser lette!

Netflix: alcuni show torneranno presto, per altri bisognerà aspettare un po’ di più

Le serie tv presenti su Netflix sono centinaia e tra produzioni originali e show ospitati, le notizie che ogni giorno vengono fuori sono consistenti.

Molte volte capita di dover assistere alla cancellazione di uno show, ma per fortuna questo non è il caso di Riverdale, Black Mirror ed Elite: tutte e tre le serie tv torneranno presto su Netflix con delle nuove stagioni. Come rivelato in precedenza, fornire una data è alquanto difficile al momento, ma non bisognerà aver paura poichè per almeno un’altra stagione i personaggi torneranno a farci compagnia.

Sorte analoga spetta anche alla produzione originale italiana Suburra. In questo caso, però, la terza stagione segnerà anche la fine dello show sebbene, ancora una volta, non si sia a conoscenza in una data di lancio. Lo stesso Alessandro Borghi, protagonista dello show, ha rivelato stremato di non esser a conoscenza di ulteriori dettagli. Dopo diversi mesi di attesa, dunque, la speranza che Netflix possa comunicare degli aggiornamenti è molta.