Whatsapp sta diventando il regno delle truffa, e anche un brand come Nespresso è diventato oggetto delle attenzioni dei cybercriminali sembra strano. Eppure, proprio grazie al richiamo mediatico che gode questa marca ha fatto sì che una truffa in cui si promette in regalo una macchina del caffè Nespresso ha fatto molte vittime sulla popolare app di messaggistica.

La truffa si articola in un messaggio su WhatsApp in cui si promette quanto detto tramite l’accesso a un link per ottenere gratis una macchina del caffè Nespresso senza sborsare un centesimo. Ovviamente si tratta dell’ennesima operazione di phishing dei dati, e purtroppo Whatsapp viene sempre sfruttato per veicolare fake news e raggiri clamorosi che raggiungono un’enorme platea istantaneamente.

Nespresso: bufala su Whatsapp che regala macchina del caffè

Secondo le testimonianze giunte il testo del messaggio che circola sull’app più o meno recita: “Guarda Caffè gratis! Nespresso per festeggiare i 30 anni sta regalando una caffettiera Nespresso GOLD ad edizione limitata!!!”

Al link ovviamente non corrisponde nessun regalo, poiché la pagina potrebbe far scattare automaticamente abbonamenti a servizi a sovrapprezzo non richiesti o richiedervi dati personali utilizzati poi per scopi criminosi. C’è anche la possibilità che il vostro smartphone venga sfruttato per l’invio del messaggio a tutti i contatti, così che anche voi diventate inconsapevoli diffusori della truffa.

Facebook ha messo a dura prova le truffe con catene di Sant’Antonio arginando la possibilità di inoltro su WhatsApp a un massimo di 5 utenti. Ad ogni modo la truffa che sfrutta Nespresso continua e se trovate un messaggio del genere segnalatelo alle autorità competenti.