Circa un mese fa la piattaforma di streaming online Netflix introduce la quarta parte della serie televisiva spagnola La Casa di Carta nel suo catalogo. Tantissimi utenti non hanno perso tempo a guardare l’intera stagione visto, soprattutto, il tempo libero a disposizione a causa del Coronavirus.

Numerosi spettatori hanno dovuto dire addio ad alcuni personaggi, ma la fiction spagnola si fa perdonare con una quinta e sesta parte in arrivo. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti.

La casa di carta è pronta per dare inizio ad una quinta e sesta parte: ecco i dettagli

La serie televisiva spagnola ideata e sviluppata inizialmente come una mini serie da Alex Pina sta per iniziare i lavori per una quinta parte. A far intuire una nuova stagione è l’episodio finale della quarta parte in cui la banda non si trova in una posizione totalmente comoda vista la difficoltà nell’uscire dalla Banca della Spagna.

Secondo alcune indiscrezioni Alex Pigna è incaricato di sviluppare altri sedici episodi inediti, dunque, una quinta e una sesta parte. I lavori sarebbero dovuti iniziare nella metà di Maggio, ma purtroppo a causa dell’epidemia sanitaria attuale tutte le produzioni cinematografiche sono momentaneamente sospese per limitare la diffusione del virus e mettere al sicuro il cast e tutto l’equipe.

In rete ci sono tantissime ipotesi su quello che potrebbe essere la quinta parte, ad esempio, alcuni sono sicuri che alla banda si unirà l’ispettore Alicia Sierra. Altri, addirittura, hanno associato il figlio di Alicia al figlio di Berlino.

Non resta che rimanere connessi per scoprire qualche dettaglio in più.