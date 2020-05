Kickstarter può tagliare fino al 45 percento della sua forza lavoro

Kickstarter: i dipendenti non usciranno dall’azienda a mani vuote

I termini potrebbero garantire un “cuscino di atterraggio” relativamente morbido per chi va via. L’accordo prevede quattro mesi di indennità di fine rapporto e sei o quattro di copertura sanitaria. Gli ex dipendenti saranno liberi di lavorare per i concorrenti nel momento in cui accettano il licenziamento. Gli stessi ex dipendenti avranno il diritto di essere richiamati per tornare a lavorare per Kickstarter se ci sarà la disponibilità di lavorare l’anno successivo.