Iliad ha rubato utenti a Vodafone con 2 promo e con una grande novità

Quello in cui tanti gestori nuovi non sono riusciti è sicuramente scalare la classifica rapidamente. Iliad invece non ha avuto problemi a raggiungere il quarto posto, il quale attualmente risulta una grandissima posizione. Questo nuovo gestore proveniente dalla Francia è riuscito a racimolare addirittura 5,5 milioni di persone tutte entusiaste della loro promo scelta.

Ricordiamo che Iliad è arrivato a questo risultato con le sue promozioni migliori che in questo momento sono ancora disponibili in gran parte. Si tratta di offerte che mettono in primo luogo la convenienza e la quantità, con la qualità che ultimamente è cresciuta esponenzialmente. Battere la concorrenza non è stato di certo semplice, ma ora sono i rivali che danno la caccia al nostro gestore. Per provare a resistere agli attacchi, Iliad ha scelto di ricordare a tutti che le promozioni migliori sono ancora disponibili sul sito ufficiale.

Iliade, sul sito ufficiale ci sono ancora le promozioni da 40 e 50 giga ma con una grande novità

La Giga 40 e la Giga 50 sono ancora disponibili per gli utenti che vogliono una promo di primo livello. Iliad sul sito ufficiale prende dunque disponibile la sottoscrizione di queste promozioni, le quali sono state implementate con una grande novità. Tutti potranno avere infatti 4GB in roaming da ora in poi, dimenticando dunque i vecchi 2GB.

Ricordiamo che le due offerte includono minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e rispettivamente 40 e 50 giga in 4G. I prezzi sono sempre di 6,99 euro e 7,99 euro al mese per sempre.