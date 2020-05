Euronics chiude oggi un’ottima campagna promozionale attualmente attiva solo ed esclusivamente presso i punti vendita del socio Nova, i prezzi sono davvero molto allettanti ed alla portata di ogni consumatore che risieda nelle vicinanze dei negozi effettivamente coinvolti.

In netto contrasto con le campagne globali delle concorrenti del settore, il volantino Euronics non è a disposizione di ogni cliente in Italia, coloro che vorranno completare gli acquisti dovranno necessariamente recarsi in negozio (ma solo per casi urgenti), oppure prenotare il prodotto telefonicamente/sul sito aziendale, con consegna diretta presso il domicilio.

Per i codici sconto Amazon e le offerte migliori di oggi, correte ad ISCRIVERVI al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Euronics: tantissimi sconti e prezzi bassi

Il volantino Euronics raccoglie al proprio interno tante offerte da saper cogliere al volo per raggiungere tanti prodotti al giusto prezzo di vendita. Il top di gamma da non lasciarsi sfuggire resta sicuramente il nuovo Huawei P40 a 799 euro, affiancato da un P40 Pro a 1049 euro o Galaxy Note 10 a 779 euro.

Scendendo nel prezzo finale di vendita non possiamo che avvicinarci a terminali del calibro di Galaxy S10 Lite a poco meno di 600 euro, per arrivare anche a soluzioni molto allettanti, ma decisamente più economiche.

Basti pensare ad esempio ai nuovi device di casa Oppo, come A5 2020 a 159 euro, A9 2020 a 199 euro, oppure i vari Galaxy A40 a 179 euro, Galaxy A10 a 129 euro o Galaxy A30s a 199 euro.

Per godere di una visione più completa della stessa campagna promozionale, consigliamo di aprire le pagine che potete trovare elencate qui sotto.