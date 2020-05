Una terribile notizia ha recentemente coinvolto il bollo auto ed il canone Rai, la verità ha fatto tremare milioni di utenti italiani che, purtroppo, avevano creduto ciecamente a ciò che avevano letto in rete, in alcuni casi anche su fonti più che autorevoli. Le due tasse non verranno abolite a partire dal 2020, purtroppo si è rivelato essere tutto una fake news.

Le bufale sono ormai il pane quotidiano di chi mastica o naviga periodicamente sul web, purtroppo sono tantissimi i siti internet che ogni giorno pubblicano notizie dalla dubbia veridicità o provenienza. La maggior parte di noi presta attenzione a ciò che legge e verifica la fonte, tuttavia esiste una porzione di consumatori che ancora non ha capito come funziona il web, di conseguenza quando ha sentito parlare dell’abolizione di bollo auto e canone Rai non ha fatto altro che credere ad una simile eventualità.

Come specificato poco sopra, non illudetevi, non verranno aboliti né oggi né mai, purtroppo era una brutta fake news.

Bollo auto e Canone Rai: ecco chi invece può ritenersi esente

Solamente parlando del canone Rai, esiste una piccola parte di popolazione perfettamente in grado di richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa. Stiamo parlando degli over 75 e di coloro che hanno presentato una dichiarazione dei redditi inferiore ai 7000 euro circa; i suddetti dovranno scaricare il modulo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilarlo e presentarlo agli sportelli.

Se accettata, la richiesta permetterà di non pagare le rate future del solo canone Rai. Prestate attenzione, non parliamo in nessun modo di rimborso di quanto già pagato, come si legge ultimamente in rete, ma di esenzione dalle future.